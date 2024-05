Stand: 13.05.2024 10:17 Uhr Büchen: 96-Jähriger fährt mit Auto in Glasfront von Bäckerei

Polizei und Rettungsdienst in der Region hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun: Am Sonnabend hat es gleich mehrmals auf den Straßen gekracht. In Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist laut Lübecker Nachrichten ein Mann beim Ausparken rückwärts in die Glasfront einer Bäckerei gefahren. Der 96-jährige Autofahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Gäste in der Bäckerei kamen mit einem Schrecken davon.

