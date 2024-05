Stand: 31.05.2024 12:30 Uhr Brennender Kassettenrekorder in Kieler Seniorenheim: Drei Verletzte

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Kiel sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr atmeten sie Rauch ein und kamen deshalb vorsorglich in ein Krankenhaus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem Zimmer ein Kassettenrekorder Feuer gefangen hatte. Das Pflegepersonal hatte die Flammen schon gelöscht, ehe die Feuerwehr ankam.

