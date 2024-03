Stand: 05.03.2024 10:57 Uhr Brandopfer in Flensburg gefilmt: Prozess startet nächste Woche

Am kommenden Montag wird vor dem Amtsgericht in Flensburg zu erstellten Bildaufnahmen nach dem Gebäudebrand in der Harrisleer Straße im vergangenen Mai verhandelt. Dem 35-jährigen Angeklagten wird die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vorgeworfen. Er soll Videoaufnahmen von Bewohnern erstellt haben, die vor dem Feuer geflohen waren und sich dabei zum Teil schwer verletzt hatten. Das teilte das Flensburger Landgericht mit. Das Video soll er im Nachgang auf der sozialen Plattform TikTok hochgeladen haben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2024 | 08:30 Uhr