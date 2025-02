Stand: 27.02.2025 08:57 Uhr Boxer aus Marne hoffen auf Titel bei Landesmeisterschaften

Der Boxverband Schleswig-Holstein hatte im Jahr 2024 rund 3.300 Mitglieder - 500 mehr als noch im Jahr zuvor. Diesen Aufschwung merkt auch Boxtrainer Peter Johannssen vom Marner TV (Kreis Dithmarschen): "Wir haben mittlerweile 30 aktive Boxer, die wöchentlich trainieren. Davon sind etwa 80 Prozent Jugendliche", sagt er. Theoretisch könnte Johannssen die Zahl der Aktiven leicht steigern - die Nachfrage sei da.

Praktisch sei das mit den zwei, drei Trainern aber schwierig. "Wir konzentrieren uns darauf, die Boxer, die wir haben, gut zu entwickeln und Talente herauszufiltern. Wenn am Ende zehn von ihnen auf Wettkämpfe fahren, dann ist das schon eine Riesenaufgabe", so Johannssen. Sich eher auf Qualität statt auf Quantität zu konzentrieren, zahlt sich für die Marner aus: Am Wochenende tritt der Marner TV mit sechs Jugend-Boxern bei den Landesmeisterschaften in Kiel an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen