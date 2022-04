Warum ein 62-Jähriger noch immer in den Box-Ring steigt Stand: 18.04.2022 06:00 Uhr 21 Mal ist Manfred Ritter schon für den guten Zweck in den Boxring gestiegen. Familiäre Schicksalsschläge motivieren ihn mit seiner Leidenschaft Gutes zu tun: Seit 2013 kämpft er nicht nur um Titel, sondern um Spenden für den Kampf gegen den Krebs.

von Finn-Ole Martins

Manfred Ritter steht in seinem Keller in Mönkeberg (Kreis Plön) und fokussiert sein Gegenüber mit beiden Augen. Der schaukelt leicht hin und her und wird dann mehrfach mit harten Schlägen versehen. Links, rechts, noch einmal links. Sein Gegenüber ist ein Boxsack, der von der Decke hängt und als Trainingspartner dient. Der mehrfache Veteranen-Boxweltmeister Ritter bereitet sich auf seinen nächsten Kampf vor. "Ich will den Zuschauern einen Boxkampf auf hohem Niveau bieten", sagt Ritter. Und deswegen schwitzt er in seinem 16 Quadratmeter großen Keller, den er sein "Rocky-Gym" nennt, bis zu vier Stunden täglich.

Aus Schicksalsschlägen wurde Motivation

Er nimmt den Kampf ernst. In doppeltem Sinn: denn der findet nicht nur im, sondern vor allem auch außerhalb des Box-Ringes statt. Seit 2013 organisiert und bestreitet der Schwergewichts-Boxer Benefiz-Kämpfe, bei dem er Spenden für die Krebshilfe sammelt. "21 Charity-Kämpfe waren es schon, 2019 fand der letzte statt", zählt Ritter auf: "Dann kam die Corona-Pause." Nun will er es wieder wissen. Im August soll der Kampf für den guten Zweck wieder aufgenommen werden. "Aufgeben ist nicht!", gibt er als sein Credo an: "Das gilt nicht nur im Ring. Das habe ich meiner Frau versprochen, bevor sie 2001 starb." In dem Jahr verlor Ritter nicht nur seine Frau, sondern auch seinen Vater an den Krebs. "Da habe ich erkannt was wirklich zählt im Leben."

Boxer Ritter: "Die Liebe zum Sport" soll helfen

AUDIO: Manfred Ritter boxt für den guten Zweck (2 Min) Manfred Ritter boxt für den guten Zweck (2 Min)

Daraus zieht Ritter seitdem Motivation. "Ich will helfen und Gutes tun", sagt er. Deswegen kämpft er im Ring auch gegen den Krebs. "Als ich eine Kinderkrebsstation besucht habe, wusste ich: Ich will den Menschen dort etwas zurückgeben und ihnen etwas Freude vermitteln." Am Besten gehe das über die Liebe zum Sport. Das Geld, das er bei den Kämpfen sammelt, sei für die richtige Adresse bestimmt. "Wir haben mit ein paar Hundert Euro angefangen, vor Corona kamen sogar mehrere Tausend zusammen", erzählt er mit hörbarem Stolz in der Stimme. Einen Wert, den es im Sommer zu erreichen gilt, habe er aber nicht: "Hier zählt jeder Betrag, daher ist die Höhe nicht ausschlaggebend." In diesem Jahr wolle er damit nicht nur die Krebshilfe unterstützen: "Ich plane, einen Teil zugunsten von Ukraine-Flüchtlingen zu spenden."

Der Gegner steht schon fest - die Organisation beginnt

Ritter muss sich auf den Kampf nicht nur körperlich vorbereiten. Trainiert er nicht, sitzt er am Telefon und ruft mögliche Sponsoren an. Zunächst aber muss die Halle organisiert werden, in der der Kampf ausgetragen werden soll. "Die wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben", will er noch nicht mehr verraten. Ein genaues Datum für den Kampf ist auch davon abhängig. Einen Gegner hat er schon: Mustafa Erenay, genannt "Buddy". Der Solinger ist ein bekannter Ringrichter. "Ich bin sehr dankbar, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Er ist ein fairer Sportsmann und sozial sehr engagiert", freut sich Ritter. Gemeinsam kämpfen sie für den guten Zweck, doch zu gewinnen gibt es auch im Ring selbst etwas. Ritter organisiert für seine Charity-Kämpfe eigens angefertigte Gürtel, die nach der letzten Runde feierlich an den Gewinner verliehen werden.

Das Ziel: Top-Fit durch Training an der Kieler Förde

Um den Gürtel im Sommer zu erhalten, will Ritter topfit sein. Deswegen trainiert er nicht nur im Keller, sondern auch an der Mönkeberger Luft am Wasser. "Wenn die Kieler Förde so nah ist, muss ich das auch auszunutzen", sagt Ritter. "Ich gehe oft am Strand laufen und übe dann verschiedene Schlagtechniken. Aufgrund des Sandes benötige ich dabei noch mehr Kondition und Kraft." Ritter, der selbst auch Trainer ist, weiß, was auf ihn zukommt. "Mein Gegner ist fast 15 Jahre jünger als ich. Ich muss doppelt so schwer arbeiten, muss mit meiner Schnelligkeit und Erfahrung versuchen, mir Vorteile zu erarbeiten."

"Opa im Ring": Das Alter sorgt für Vorurteile

Ritter will aus diesem Kampf nicht nur für sich selbst Motivation ziehen. "Ich hoffe, dass sich andere ein Beispiel daran nehmen und ebenfalls Gutes tun", sagt der 104-Kilogramm schwere Boxer. Er habe sich in den vergangenen Jahren immer wieder Vorurteile anhören müssen. "Ich habe oft den Satz gehört: ,Was will der Opa noch im Ring?´" Die Antwort ist klar: Spaß haben und gewinnen. "Und wenn ich verliere, gibt es einen Rückkampf, das ist schon vereinbart", sagt er und lacht. "Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn ich wirklich keine Chance habe, weiß ich, dass es vielleicht mein letzter Kampf war."

Ein Gewinner braucht keine Titel

Manfred Ritter zieht seine Boxhandschuhe aus und legt sie auf einen Hocker. An der Wand hängen Bilder großer Boxlegenden wie Muhammad Ali. "Es gibt ein Sprichwort im Boxsport", sagt Ritter, während er auf das Bild blickt: "Ein Champion braucht keinen Gürtel." Ein Gewinner braucht nicht unbedingt Titel, es geht um die Sache, für die gekämpft wird. "Und ich will etwas bewirken. Darum geht es", sagt er voller Überzeugung. Und zieht seine Handschuhe wieder an, für die nächsten Trainingseinheit.

