Stand: 13.05.2024 10:10 Uhr Boßel-EM in Niedersachsen: Zehn Medaillen für Schleswig-Holstein

Bei den Boßel-Europameisterschaften in Neuharlingersiel in Niedersachsen haben die Teilnehmenden aus Schleswig-Holstein insgesamt zehn Medaillen geholt. Reimer Diercks vom Vorstand des Verbands der Boßler in Schleswig-Holstein sagte, er sei sehr zufrieden mit den Platzierungen und den Medaillen. Vor allem die Goldmedaillen beim Feldboßeln seien ein toller Erfolg.

Besonders seien auch die Goldmedaillen bei der weiblichen und männlichen Jugend für die Geschwister Inga und Thede Klinck aus Süderhastedt (Kreis Dithmarschen). Mike Plähn konnte seinen Europameistertitel beim Standboßeln verteidigen. Das habe es so noch nicht gegeben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2024 | 08:30 Uhr