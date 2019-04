Stand: 01.04.2019 23:19 Uhr

Bombendrohung: Zugverkehr über Neumünster eingestellt

Der Bahnhof Neumünster ist derzeit wegen einer Bombendrohung gesperrt. In einem Regionalexpress habe eine Zugbegleiterin auf einem Spiegel in der Toilette den Schriftzug "Bombe im Zug" entdeckt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin seien der Zug im Bahnhof Neumünster evakuiert und der Verkehr unterbrochen worden. Bei einer Durchsuchung schlug nach Angaben des Sprechers ein Sprengstoffspürhund im letzten Waggon an. Daraufhin wurde der Strom im Bahnhof abgestellt. Entschärfer sollen zum Einsatz kommen.

Neumünster wird heute nicht mehr angefahren

Nach Angaben der Deutschen Bahn wird Neumünster am Abend von Zügen nicht mehr angefahren. Zwischen Brokstedt und Kiel sowie zwischen Nortorf und Neumünster fahren demnach Ersatzbusse. "Wie lange die Verzögerungen jetzt dauern, können wir noch nicht sagen", sagte Heiko Kraft, Sprecher der Bundespolizei, NDR Schleswig-Holstein. Auch mit "Beeinträchtigungen zum Betriebsbeginn" am Dienstag ist nach Angaben der Deutschen Bahn zu rechnen.

Neumünster - wichtiger Bahn-Knotenpunkt

Über Neumünster verlaufen mehrere Bahn-Linien:



Kiel - Hamburg (Deutsche Bahn)

Flensburg - Hamburg (Deutsche Bahn)

Büsum - Heide - Neumünster (Nordbahn)

Neumünster - Bad Oldesloe (Nordbahn)

Neumünster - Henstedt-Ulzburg - Hamburg-Eidelstedt (AKN)

Es kommt wegen der Sperrung zu Zugausfällen und Verspätungen. Einzelne Züge beginnen oder beenden ihre Fahrt am Halt vor Neumünster. Im NDR Text und auf bahn.de gibt es dazu aktuelle Informationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2019 | 22:00 Uhr