Stand: 05.03.2025 12:52 Uhr Bönningstedt: 15-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (4.3.) auf der B4 in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte die 15-Jährige zu Fuß die Straßenseite wechseln. Aus bisher ungeklärter Ursache wurde sie dabei vom Auto einer 20-jährigen Fahrerin aus Henstedt-Ulzburg erfasst, so eine Polizeisprecherin. Die schwer verletzte Jugendliche wurde demnach in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizeistation Bönningstedt sucht jetzt nach Zeugen.

Zwei weitere Schwerverletzte bei Frontalcrash in der Nähe von Klein Rönnau

Kurz darauf kollidierten auf der B432 kurz vor Klein Rönnau (Kreis Segeberg) zwei Autos frontal. Beide Fahrzeugführenden wurden schwer verletzt, so die Polizei. Die Feuerwehr musste die Autos laut eines Sprechers aufschneiden, um die Verletzten zu befreien. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ein 64-jähriger Bad Segeberger aus bisher nicht bekannter Ursache links von seinem Fahrstreifen ab. Dort krachte er frontal mit dem Auto einer 61-jährigen Frau aus dem Kreis Segeberg zusammen. Beim Bad Segeberger konnten Ärzte eine Lebensgefahr nicht ausschließen, so eine Sprecherin. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizei in Garbek.

