Blutspendetermine an den Feiertagen

Der Blutspendedienst Nordost mit Sitz in Lütjensee (Kreis Stormarn) ist besorgt, was die Vorräte über die Feiertage angeht. Es würden täglich Blutspenden gebraucht, über die Feiertage würden aber weniger Menschen zu Spendenterminen gehen, heißt es vom Blutspendedienst.

Auch durch den Anschlag in Magdeburg seien im Norden Deutschlands einige Blutgruppen so gut wie gar nicht mehr vorrätig. Am zweiten Weihnachtstag gibt es deshalb Sondertermine zum Blutspenden: Unter anderem in Lütjensee, Bebensee und Bad Bramstedt (beides Kreis Segeberg).

