Beste Mehrkämpfer aus SH und HH gesucht

Bei den Landeshallenmeisterschaften im Mehrkampf am Wochenende in Hamburg gehen laut Veranstalter auch 26 Athletinnen und Athleten aus Südholstein an den Start. Unter anderem vom Ahrensburger TSV oder auch von der LG Reinbek/Ohe (beide Kreis Stormarn). Während sich die Frauen im Fünfkampf messen, treten die Männer im Siebenkampf an. Zu den Disziplinen zählen unter anderem Kugelstoßen, Weit- und Hochsprung und Hürdenlauf.

