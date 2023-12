Bescherung unter Wasser - Tauchender Nikolaus in Tönning Stand: 06.12.2023 05:00 Uhr Die Bewohner des Großaquariums im Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland) bekommen heute Besuch vom Nikolaustaucher. Statt Nüssen und Schokolade gibt es Scampis und Makrelen.

Bei der Generalprobe am Dienstag staunten Seewolf, Dorsch und Co nicht schlecht, als statt des üblichen Tauchers im schwarzen Anzug ein Nikolaus ins Becken stieg. Nachdem der rot gekleidete Mann mit Rauschebart dann aber seine Geschenke präsentierte, war sämtliches Misstrauen verflogen. Hinter dem Kostüm verbirgt sich Timo Kaminski, der Leiter des Aquarien- und Tierpflegebereichs. Heute, am Nikolaustag wird er die Meerestiere erneut beschenken - ganz offiziell und vor Publikum.

Um 15 Uhr steigt Nikolaus Kaminski wieder mit vollgepacktem Jutesack ins Becken des Großaquariums. Große und kleine Multimar-Gäste sind dann eingeladen, das vorweihnachtliche Spektakel zu verfolgen, teilte das Multimar Wattforum mit. Demnach können sie dem tauchenden Nikolaus über ein Mikrofon Fragen stellen.

Tauchender Nikolaus hat Tradition in Tönning

Timo Kaminski sagt, es sei mittlerweile das 17. Mal, dass er verkleidet ins Becken springen darf. Von den Kindern bestaunt zu werden, sei ein großer Spaß für ihn.

In dem 250.000-Liter-Becken leben unter anderem Dorsche, Katzenhaie, Seewölfe, Nagelrochen, Störe, Steinbutte und ein Hummer. In der Regel werden sie zwei Mal pro Woche von einem Taucher gefüttert. Einen besonderen Speiseplan gibt es am Nikolaustag nicht - nur ein bisschen mehr von Leckereien wie Kalmare, Makrelenstückchen und Scampis.

