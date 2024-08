Stand: 16.08.2024 10:00 Uhr Beckergrube in Lübeck ist gesperrt

Die Beckergrube in Lübeck ist am Freitag bis circa 15 Uhr voll gesperrt. Dort wird die Fahrbahn an das Höhenniveau angeglichen, speziell für Radfahrende. Der Busverkehr wird für diesen Zeitraum über die Hüxtertorbrücke und die Kanalstraße umgeleitet. Autofahrer müssen über die Falkenstraße, Hüxterdamm und die Kanalstraße ausweichen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Straßenbau