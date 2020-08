Stand: 07.08.2020 17:20 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bauernhof abgebrannt: Schwierige Löscharbeiten in Karolinenkoog

Mehr als 100 Feuerwehrleute sind sind am Freitagmittag in Karolinenkoog (Kreis Dithmarschen) im Einsatz gewesen. Laut der Rettungsleitstelle brannte dort fast ein kompletter Bauernhof. Die Wasserversorgung und die Hitze machten den Einsatzkräften zu schaffen.

Feuer in Karolinenkoog: 100 Helfer im Einsatz Schleswig-Holstein Magazin - 07.08.2020 19:30 Uhr Ein Großbrand auf einem Bauernhof in Karolinenkoog beschäftigt mehr als 100 Feuerwehrleute aus dem nördlichen Dithmarschen. Laut Rettungsleitstelle haben die Flammen fast den ganzen Hof erfasst.







Tankfahrzeuge im Einsatz

Der Wasserdruck in den Hydranten allein reichte laut Leitstelle nicht aus, um das Großfeuer zu bekämpfen. Deswegen waren zwei Tankfahrzeuge der Betriebsfeuerwehr der Raffinerie in Hemmingstedt mit jeweils 12.000 Litern Fassungsvermögen vor Ort. Sie wurden im Pendelverkehr immer wieder aufgefüllt. So konnte genug Wasserdruck zum Löschen erzeugt werden, sagte ein Sprecher. Für die Nachlöscharbeiten reichte der vorhandene Wasserdruck jedoch aus. Drei Lagerhallen brannten völlig aus, das Wohnhaus und eine kleinere Halle des Kartoffelhofes konnten erhalten werden.

Großbrand in Karolinenkoog NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.08.2020 15:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Weil ein Bauernhof brennt, sind am Freitagmittag mehr als 100 Feuerwehrleute in Karolinenkoog im Einsatz. Die Wasserversorgung macht ihnen aber Probleme.







Einsatzkräfte wechseln sich ab

Weil die Außentemperaturen in Karolinenkoog auch ohne das Feuer schon sehr hoch waren, wurden die Feuerwehrleute in kurzen Abständen ausgetauscht, damit sie sich erholen können. Außerdem versorgte das Rote Kreuz an der Einsatzstelle die vielen Helfer. Zwei Feuerwehrleute mussten wegen Überlastung durch die Hitze ins Krankenhaus gebracht werden. Wie das Feuer ausgebrochen ist und wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

