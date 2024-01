Bauerndemos in SH: Hier wird es am Montag eng auf den Straßen

Ab 6 Uhr wollen Landwirte die Auffahrten zur A7 blockieren. Laut "Land schafft Verbindung" sind alle Autobahnauffahrten von der dänischen Grenze bis nach Hamburg für Protestaktionen angemeldet.

In Dithmarschen soll es ab 5 Uhr mehrere Rundfahrten an verschiedenen Orten geben und in Nordfriesland sollen unter dem Motto "Schlepper vor die Tür" Traktoren in Feldeinfahrten geparkt werden.

Im Kreisgebiet sind sechs sogenannte "Bewegungsfahrten" angemeldet. Betroffen sind folgende Strecken:

Ratzeburg, Kösliner Straße (Vorstadt) nach Groß Sarau, von dort Richtung Klempau zur B 207 und zurück nach Ratzeburg, Kösliner Straße

Ratzeburg, Harmsdorfer Kreuz zur Anschlussstelle Groß Sarau an der A 20 und zurück sowie im Wechsel zum Ausbildungspark Blankensee und zurück

Mölln, Industriestraße über die Anschlussstelle Mölln-Süd auf die B 207 und dann in zwei Gruppen bis Lübeck Blankensee bzw. bis Schwarzenbek Kreisel B 207/209 sowie folgend in die jeweils entgegengesetzte Richtung auf der B 207

Schulendorf, B209 nach Schwarzenbek, B207 nach Bergedorf.

Dassendorf über B207 nach Wentorf, Reinbek, Schlossstraße, Bergstraße, Hermann-Körner-Straße, Gutenbergstraße, Kreuzung Edeka Kratzmann Sachsenwaldstraße, Alte Schulstraße und zurück über Reinbek oder Aumühle nach Dassendorf

Dassendorf nach Geesthacht Hansastraße B5/B404 Besenhorst über die B404 Elbbrücke bis Marschacht und zurück B5, Dünenberger Straße, Am Schleusenkanal, B404 Richtung Marschacht und zurück auf gleicher Strecke

Autobahnauffahrt A 24 Gudow, beide Fahrtrichtungen inkl. Landesstraße 205

Der Kreis Nordfriesland hat die Landwirte auf dem Festland und auf den Inseln aufgefordert, ihre Schlepper mit Schildern auszustatten und an den Hauptverkehrsstraßen beispielsweise in Feldeinfahrten abzustellen. Zufahrten, Straßen und Rettungswege sollen dabei unbedingt freigehalten werden. Auf Sylt soll es zusätzlich ab 10 Uhr eine Sternfahrt von Landwirten und Dienstleister geben. Es wird mit bis zu 50 Teilnehmern gerechnet. Auf Auf dem Wyker Rathausplatz auf Föhr findet von 10:00 bis 15:00 Uhr ein "Infotag der Landwirte" statt. Es sind bis zu 55 Teilnehmer angemeldet. Im Raum Friedrichstadt ist in der Rush-Hour morgens oder abends eine "Bewegungsfahrt" mit Treckern geplant. Sie führt über Seeth, Schwabstedt, Stapel und Friedrichstadt nach Husum. In Niebüll gibt es eine kleinere Aktion. 5-10 Personen wollen auf Pferden durch die Hauptstraße reiten, um ihre Solidarität mit Landwirten zu bekunden.

Der Kreis rechnet in folgenden Bereichen ab 6 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Trecker-Kolonnen:

von Appen über die LSE durch Schenefeld nach Hamburg

von Bilsen über die B 4 nach Hamburg und

von Elmshorn über die B 431 über Uetersen und Wedel nach Hamburg. Zusätzlich wird laut Kreis gegen 10:30 Uhr eine Schlepper-Kolonne starten und zwar von Barmstedt über Heede, Hemdingen, Quickborn, Pinneberg, Moorrege, Pinneberg, Elmshorn, Bokholt-Hanredder und zurück nach Barmstedt.

Laut Kreis sind für Montag mehrere Demonstrationszüge angemeldet:

ab 5 Uhr in Stolpe/Nettelau über die B404/A21 nach Kiel (mit bis zu 200 Fahrzeugen)

ab 6 Uhr Lütjenburg - Rastorfer Kreuz - Preetz - Plön - Lütjenburg - Oldenburg/Holstein - Lütjenburg (mit bis zu 200 Fahrzeugen)

ab 7:30 Trenter Berg - über B76 bis Kiel (mit bis zu 100 Fahrzeugen) Der Bauernverband Plön selbst spricht von diesen angemeldeten Kolonnen:

von Oldenburg in Holstein über die B202 über Preetz und Plön wieder zurück nach Oldenburg. (Die genaue Streckenführung ist den Angaben zufolge nicht bekannt. Möglicherweise fahren die Landwirte die Strecke auch mehrmals - von 6 bis 18 Uhr.)

ab 5 Uhr in Stolpe in Richtung Moorsee über die B404 nach Kiel

Eine Kolonne fährt über Flintbek und trifft sich mit der Kolonne aus Stolpe vor Kiel, um gemeinsam in die Stadt zu fahren

ab 8 Uhr in Plön über die B76 mit dem Ziel Kiel

Laut Kreis hat der Bauernverband drei Konvois angemeldet - mit 350 Personen und 350 Fahrzeugen. Diese sollen in Norderstedt, Bad Segeberg und Bad Bramstedt starten und dann jeweils eine eigene Rundfahrt durch den Kreis machen. Auf den Routen liegen unter anderem Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Nützen, Lentföhrden, Bad Bramstedt und Bad Segeberg. Dadurch muss auch auf der B432, B4 und der B206 mit Einschränkungen gerechnet werden

Nach Kreis-Angaben startet um 9 Uhr eine große Treckerkolonne. Dadurch wird es in Itzehoe und im südlichen Kreisgebiet zu starken Verkehrsbehinderungen kommen. Auch schon vorher ist mit Einschränkungen zu rechnen. Die offiziell geplante Route führt von Itzehoe über Hohenlockstedt, Kellinghusen, Bokel (Kreis Pinneberg), Horst,Kiebitzreihe, Glückstadt, Dammfleth und Wilster zurück nach Itzehoe zu den Malzmüllerwiesen. Laut Kreis wird erwartet, dass die Kolonne mehrere Kilometer lang sein wird.

Im Kreisgebiet sind gleich mehrere Demos angemeldet worden. In Bargteheide und am P+R Parkplatz Hammoor soll es bereit um 5 Uhr bzw. 7 Uhr stationäre Kundgebungen geben. Von Trittau aus ist eine Rundfahrt über Großensee und Rahlstedt zurück zum Startpunkt geplant. Von Reinfeld aus soll ein Treckerkonvoi nach Ahrensburg und Delingsdorf über die B75 rollen. Dort wird aktuell wegen einer Sperrung der Bundesstraße durch Hochwasser geprüft, ob und welche Umleitung die Demonstration nehmen soll.

In der Landeshauptstadt werden Hunderte Landwirte mit ihren Treckern erwartetet. Mehrere Demonstrationen wurden angemeldet. Der Wilhelmplatz und der Exerzierplatz sind am Montag von 9 bis 18 Uhr komplett gesperrt und stehen nicht als Parkplätze zur Verfügung. Verschiedene Treckerkolonnen kommen aus dem ganzen Land nach Kiel. Die Polizei geht davon aus, dass es ab 5 Uhr in Kiel und auf den umliegenden Bundesstraßen sehr eng werden wird - und zwar bis in den Nachmittag hinein.