Balkonkraftwerke: SH fördert wieder Mini-Solaranlagen Stand: 16.06.2023 16:25 Uhr Mit sogenannten Balkonkraftwerken kann jeder Strom produzieren. Nicht nur deshalb erfreuen sich die Mini-Solaranlagen großer Beliebtheit. Ab dem 21. Juni können sich Schleswig-Holsteiner wieder ihre Balkonkraftwerke mit bis zu 200 Euro fördern lassen.

Ein eigener Balkon oder eine Terrasse und natürlich Sonne: Mehr braucht es nicht, um selbst Strom zu produzieren - mit sogenannten Balkonkraftwerken. Laut Schleswig-Holstein Netz AG sind im vergangenen Jahr 1.100 solcher Mini-Solaranlagen landesweit neu angemeldet worden.

Schleswig-Holstein fördert wieder Balkonkraftwerke

Balkonkraftwerke boomen. Das hängt auch damit zusammen, dass Schleswig-Holstein die Installation der Mini-Photovoltaik-Systeme mit bis zu 200 Euro bezuschusst. Weil das Interesse so groß ist, legt das Land nun nochmal nach. Am 21. Juni öffnet ein zusätzliches Antragsfenster. Ab 17 Uhr können Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner einen Antrag stellen.

"Wie immer gilt: Schnell sein lohnt sich auch dieses Mal", so Klimaschutzminister Tobias Goldschmid (Grüne). Doch auch wer leer ausgehen sollte, habe bis 2026 noch zahlreiche Möglichkeiten von einer Förderung zu profitieren.

Förderanträge über Service-Portal des Landes

Die Beantragung der Förderung ist ausschließlich digital über die Webseite "Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger" im Serviceportal des Landes Schleswig-Holstein möglich. Bereits jetzt kann auf der Seite ein Servicekonto eingerichtet werden, wodurch sich bei der Antragstellung am 21. Juni 2023 Zeit einsparen lässt.

Balkonkraftwerk: Lohnt sich das überhaupt?

Ob sich ein Balkonkraftwerk für einen lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Anschaffungskosten, die Ausrichtung des Moduls (möglichst wenig Schatten) und der aktuelle Strompreis des Versorgers. Doch laut Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein rechnet sich die Anschaffung meistens.

Ein Beispiel: Ein Standardsolarmodul mit 380 Watt Leistung, montiert an einem Balkon mit wenig Schatten, liefert etwa 280 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht etwa dem jährlichen Verbrauch eines Kühlschranks und einer Waschmaschine in einem Zwei-Personen-Haushalt.

SH fördert auch moderne Heizsysteme

Mit dem Förderprogramm "Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger" unterstützt Schleswig-Holstein zudem den Kauf so genannter nicht-fossiler Heizungssysteme. Also: Wärmepumpen, Solarkollektoranlagen, Biomasseheizungen und Anschlüsse an das Fernwärmenetz. Je nach System bezuschusst das Land die Installation mit bis zu 2.000 Euro.

