Bahnhofsbrücke in Lübeck bald fertig: Verkehr fließt anders

In Lübeck steht die Fertigstellung der zweiten Brückenhälfte der Bahnhofsbrücke an. Nach Angaben der Stadt ändert sich damit ab Freitag die Verkehrsführung. Der Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehr wird nun auf das westliche, also dem Bahnhof zugewandten Brückenteil verlegt. Laut Stadt sind die Arbeiten im Zeitplan und die Bahnhofsbrücke soll dieses Jahr im Herbst fertig werden.

