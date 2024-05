Stand: 29.05.2024 12:13 Uhr Bad Segeberg: Großer Empfang des Karl-May-Ensembles 2024

Am Mittag fand der große Empfang des Karl-May-Ensembles 2024 im Bad Segeberger Rathaus statt. Die Schausspielerinnen und Schauspieler trugen sich dabei in das Goldene Buch der Stadt ein. Damit ist die diesjährige Saison am Kalkberg offiziell eröffnet. Seit Montag laufen schon die ersten Textproben und das Reittraining. In rund vier Wochen sollen in der Kalkberg Arena die ersten Szenen präsentiert werden. "Winntou 2 - Ribanna und Old Firehand" soll am 29. Juni Premiere feiern. Mit dabei ist in diesem Jahr wieder Alexander Klaws als Winntou sowie die Gaststars Silla Shahin, Jan Hartmann und Nick Wilder.

