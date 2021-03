Bad Bramstedter baut Jahre lang an eigenem Boeing-Simulator Stand: 01.03.2021 16:53 Uhr

Eigentlich wäre Max Hamburg gerne Pilot geworden. Doch seine Noten haben das nicht zugelassen, sagt er. Der 28 Jahre alte Zahntechniker aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hebt aber trotzdem ab: Zu Hause mit seinem selbstgebauten Simulator. Drei Jahre lang hat er daran gebaut. Die Informationen dazu holte er sich aus dem Internet. Das Grundgerüst fertigte er aus Holz an einige Teile erstellte er mithilfe eines 3-D-Druckers. Rund 700 Schalter und LED-Lampen verkabelte Hamburg und entwickelte die Schnittstelle zum PC selbst. Auch in Corona-Zeiten kann er jetzt von zu Hause in die Ferne fliegen - mit seinem Boeing 737 Simulator.

