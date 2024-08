Stand: 02.08.2024 09:17 Uhr B5: Gegenstand von Fußgängerbrücke geworfen

Unbekannte haben Mittwochabend auf der B5 in Richtung Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) einen Gegenstand von einer Fußgängerbrücke geworfen. Nach Angaben der Polizei blieb der Fahrer eines darunter fahrenden Autos unverletzt und konnte sein Fahrzeug an der nächsten Ausfahrt zum Stehen bringen. Er hatte mehrere Personen auf der Brücke im Bereich der Abfahrt Rödemis gesehen, sie flohen zu Fuß. Die Polizei Husum ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland