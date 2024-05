Stand: 19.05.2024 15:44 Uhr Autofahrerin in Not auf A1

Auf der A1 zwischen Fehmarn (Kreis Ostholstein) und Lübeck hat eine Autofahrerin am Sonntag laut Polizei Herz-Rythmus-Störungen bei sich selbst bemerkt. Sie hielt auf dem rechten Fahrstreifen an und ihr Beifahrer rief den Notdienst, der sie in eine Klinik brachte. Während des Einsatzes wurde die rechte Fahrbahn zwischen Gremersdorf und Jahnshof gesperrt. Nach kurzem Stau läuft der Verkehr inzwischen wieder normal.

