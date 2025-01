Stand: 28.01.2025 09:20 Uhr Autobahnen dicht: Tagesbaustellen auf A23 und A7

Auf der A23 zwischen Hamburg und Heide (Kreis Dithmarschen) werden ab Dienstag und bis Freitag jeweils Tagesbaustellen zwischen 9 und 16 Uhr eingerichtet. Betroffen ist zunächst der Abschnitt zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Steinburg). Dort ist dann nur eine Spur frei, heißt es von der Autobahn GmbH Nord. Von 10 bis 16 Uhr wird am Dienstag außerdem die A7-Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) in Richtung Hamburg gesperrt. Die zuständige Projektgesellschaft Via Solutions Nord empfiehlt, in dieser Zeit die Auffahrt Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) zu nutzen. In Richtung Norden ist die Auffahrt Henstedt-Ulzburg allerdings frei.

