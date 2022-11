Aus der Obdachlosigkeit in die neue Wohnung Stand: 28.11.2022 05:00 Uhr Durch eine Kündigung wegen Eigenbedarfs verliert Rentnerin Caro Greve aus Kiel ihre Wohnung. Eine neue kann sie sich nicht leisten. Dreieinhalb Jahre schläft sie in einer Garage, bis sie wieder eine Wohnung findet.

von Christiane von Possel

Caro Greve öffnet das quietschende Garagentor, es riecht muffig. Selbst mit einer dicken Jacke ist es kalt. Hier hat sie die letzten Jahre verbracht. "Vor allem der Winter war hart", erinnert sie sich. Ein Feldbett, eine Matratze, viele Kissen und mehrere Decken - das war ihr Zuhause.

Schlafplatz muss geheim bleiben

Das deutsche Gesetz verbietet es, in Hütten oder Garagen zu schlafen, deshalb muss die 74-Jährige damals ihren Schlafplatz immer heimlich aufsuchen und morgens wieder verlassen. "Was hätte ich denn machen sollen?", fragt die kleine, zierliche Person und ergänzt: "Draußen wäre ich doch erfroren." Die Tage verbringt die Rentnerin oft bei Tako, dem Tagestreff und Kontaktladen der Stadtmission Kiel.

AUDIO: Happy End für Ex-Obdachlose Caro Greve (3 Min) Happy End für Ex-Obdachlose Caro Greve (3 Min)

Rente reicht nicht zum Leben

45 Jahre hat Caro Greve in einem Mikrobiologischen Institut gearbeitet. 700 Euro Rente stehen ihr jetzt monatlich zu. "Wie soll ich denn davon leben?", fragt sie. Es reicht nicht für Miete und Lebensunterhalt. Vor dreieinhalb Jahren kündigt ihr der ehemalige Vermieter wegen Eigenbedarfs, sie ist plötzlich wohnungssuchend. Sozialwohnungen gibt es nur wenige. Dreieinhalb Jahre steht sie auf einer Liste mit Menschen aus Kiel, die obdachlos sind, weil sie sich eine Wohnung nicht leisten können.

Diese Liste bekommt die Kieler Wohnungsgesellschaft in die Hände. Caro Greve wird zu ihrer ersten Wohnungsbesichtigung eingeladen. Ihr Gesicht kennt die Mitarbeiterin aus dem Fernsehen, auch NDR Schleswig-Holstein hat mehrmals über sie berichtet. Dann passiert das für sie noch Unfassbare: Die Seniorin bekommt die Zusage für die Einzimmerwohnung und kann zum 1. November 2022 einziehen.

"An so viel Platz muss ich mich erst einmal gewöhnen"

"Als ich das erste Mal in meine Wohnung durfte, habe ich 20 Minuten lang geduscht. Dann habe ich mir selber eine Pizza gemacht, alles von Hand, denn jetzt habe ich eine eigene Küche. Die Pizza habe ich mit Tunfisch belegt und mit doppelt Käse!" Caro Greve lacht über das ganze Gesicht, während sie das erzählt. Danach habe sie sich mit ihrem Schlafsack auf die Fußbodenheizung gelegt, ein Buch gelesen und Radio gehört. Zwar hat sie noch keine Möbel in der Wohnung, aber das störe sie nicht. "Was brauche ich denn mehr", sagt sie und lacht.

"Ich hätte den nächsten Winter nicht überlebt" Caro Greve, Rentnerin

Husten lässt sich in Garage nicht auskurieren

Caro Greve erzählt, sie sei die letzten Wochen krank gewesen, hätte schlimmen Husten gehabt. Auskurieren hätte sie den in der Garage nicht können. Deshalb geht sie davon aus, dass es Schicksal ist, dass sie jetzt endlich ihre eigene Wohnung für sich und ihre zwei kleinen Hunde hat. Den kommenden Winter hätte sie so nicht mehr überlebt, resümiert die 74-Jährige und sieht dabei sehr nachdenklich aus. Doch dann lacht sie plötzlich wieder und sagt: "Aber ist ja nochmal alles gut gegangen."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 28.11.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt