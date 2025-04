Stand: 17.04.2025 10:49 Uhr Asbest-Müll auf Baustelle in Horst entdeckt

Unbekannte haben auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs Horst (Kreis Steinburg) illegal Müll entsorgt. Das stellte ein Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens bereits am 7. April fest. Nun sucht die Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen), die für Umweltdelikte zuständig ist, nach Zeuginnen und Zeugen. Zu dem Müll gehören große, asbesthaltige Dachplatten sowie Altreifen und Hausmüll. Vermutlich haben Unbekannte die Gegenstände am Sonnabend, dem 5. April, mit Hilfe eines Fahrzeugs auf dem Baustellengelände entsorgt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg