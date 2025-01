Stand: 31.01.2025 09:46 Uhr Arbeiten für Ostküstenleitung gehen voran

Die Arbeiten am dritten und letzten Bauabschnitt der Ostküstenleitung starten laut Betreiber Tennet am Freitag. Dieser führt von Lübeck nach Ostholstein. Im ersten Abschnitt zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Lübeck hat Tennet nach eigenen Angaben inzwischen 108 von insgesamt 115 neuen Strommasten aufgestellt. Ab 2027 soll über die Ostküstenleitung Strom, der an den Küsten unter anderem durch Windenergie gewonnen wird, von Ostholstein über den Kreis Segeberg bis nach Hamburg transportiert werden.

