Stand: 09.08.2024 10:31 Uhr Apfelernte beginnt in Schleswig-Holstein immer früher

Die Apfelernte beginnt immer früher, für die Landwirte ein inzwischen gewohntes Bild. Das ist auch auf dem Obsthof Greve in Neuendorf (Kreis Steinburg) zwischen Glückstadt und Elmshorn (Kreis Pinneberg) nicht anders. Tim Greve führt den Obsthof in dritter Generation. Er beobachtet, wie sich seine rund 5.000 Bäume verändert haben, denn er führt seit Jahren genau Buch darüber. Seine Aufzeichnungen gehen zurück bis in die 90er Jahre: "Wir können erkennen, dass der Knospenaufbruch an der Blüte zehn bis fünfzehn Tage früher ist. Das gilt auch nicht nur für eine bestimmte Sorte, das ist durch die Bank weg bei allen Sorten erkennbar. Es geht einfach schneller los."

Äpfel leiden unter Sonnenbrand

Ein Teil seiner Äpfel leidet auch unter zu intensiver Sonneneinstrahlung. Die Folgen sind schwarze Dellen auf der Schale. "Das ist eine Sonnenbrandstelle. So ein Apfel geht dann maximal nur noch in die Saftproduktion." Es gibt immer mehr Sonnentage im Sommer, so der Apfelbauer. Und wenn der Apfel der prallen Sonne ausgesetzt ist, dann entstehen auf der Schale Temperaturen um bis zu 40 Grad. Auch das sei ein Problem, mit dem Landwirte seit einigen Jahren zu kämpfen haben. Die klassische rote Farbe bekommen die Äpfel allerdings in den kühlen Nächten.

