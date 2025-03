Stand: 07.03.2025 14:58 Uhr Antirassistischen Kulturtage bis Ende März in Lübeck

In Lübeck haben am Freitag die Antirassistischen Kulturtage begonnen. Bis zum 31. März stehen über 50 Veranstaltungen rund um das Thema Vielfalt und Zusammenhalt auf dem Programm, teilt die Stadt mit. Organisiert wird die Aktionsreihe in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Migration und Ehrenamt sowie dem Haus der Kulturen. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) betont, dass die Kulturtage gerade in Zeiten zunehmender demokratiefeindlicher Tendenzen ein wichtiges Zeichen setzen.

