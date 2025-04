Stand: 29.04.2025 07:19 Uhr Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall auf A7

Auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat es in der Nacht zu Dienstag (29.4.) in Richtung Norden einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Nach Angaben der Polizei war um kurz vor Mitternacht eine 34-Jährige mit nahezu voller Geschwindigkeit auf ein Auto vor ihr aufgefahren. Dieses wurde durch den Aufprall in ein drittes Fahrzeug geschoben. Die Frau und der Fahrer vor ihr wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte die 34-Jährige getrunken. Die Autobahn blieb Richtung Norden wegen der Aufräumarbeiten bis etwa 3 Uhr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg