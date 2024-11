Feuerwehr-Aktionen zum 112-Tag in SH - ein Überblick Stand: 30.11.2024 15:00 Uhr Mit dem 112-Tag möchten die Feuerwehren im Land auf sich aufmerksam machen. Der Tag findet zum zweiten Mal statt. Einige Veranstaltungen im Überblick.

Beim Bäcker, auf dem Weihnachtsmarkt, in ganz alltäglichen Situationen: Am Sonntag kann man überall viele Menschen in Feuerwehr-Kleidung sehen. Am sogenannten 112-Tag, dem landesweiten Feuerwehrtag, wollen die Einsatzkräfte so mehr Sichtbarkeit schaffen und auch neue Mitglieder für sich gewinnen. In vielen Städten und Gemeinden finden Aktionen statt und die Feuerwehren öffnen ihre Tore, um einen Einblick in ihre Arbeit zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr fand der Aktionstag zum ersten Mal statt.

"Bagatelleinsätze belasten Feuerwehrkräfte"

Die meisten Feuerwehrleute sind Ehrenamtler und lassen bei Alarm alles stehen und liegen. So auch bei kleineren Einsätzen, wie einem kleinen Ast auf der Straße oder etwas Wasser im Keller. Solche sogenannten Bagatelleinsätze belasteten die Helfer und Helferinnen im Land aber zunehmend, sagt Mareike Dahms vom Landesfeuerwehrverband: "Ein Einsatz dauert länger als das, was man vor Ort sieht. Man muss nachbereiten, die müssen ihre Arbeit oder ihr Zuhause verlassen, das wo sie sind. Das demotiviert natürlich und das sind Ressourcen, personelle Ressourcen, die geschont werden müssen und sollten." Bei Gefahr gilt laut Dahms aber natürlich trotzdem: Lieber einmal zu viel den Notruf wählen, als einmal zu wenig.

Einige Aktionen im Überblick

Ahrensbök : 12 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Feuerwehr - "Winterzauber" mit über 30 Ausstellern und ihren selbst hergestellten Produkten. Basteln und Weihnachtsbaum schmücken mit den Kindern. Stockbrot für Kinder. Waffeln, Punsch und weitere kulinarische Köstlichkeiten.

: 12 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Feuerwehr - "Winterzauber" mit über 30 Ausstellern und ihren selbst hergestellten Produkten. Basteln und Weihnachtsbaum schmücken mit den Kindern. Stockbrot für Kinder. Waffeln, Punsch und weitere kulinarische Köstlichkeiten. Friedrichstadt : 16 bis 19 Uhr im Gerätehaus - Stiefelabgabe der Nikolausaktion, Glühwein und Kinderpunsch, Schnack an der Feuerschale, Aktionen für Kinder.

: 16 bis 19 Uhr im Gerätehaus - Stiefelabgabe der Nikolausaktion, Glühwein und Kinderpunsch, Schnack an der Feuerschale, Aktionen für Kinder. Groß Grönau : Ab 12 Uhr an der Feuerwehrwache - für leibliches Wohl ist gesorgt.

: Ab 12 Uhr an der Feuerwehrwache - für leibliches Wohl ist gesorgt. Kellenhusen : Ab 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus - Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln und Bockwurst. Ab 17.30 Uhr Laternenumzug durch den Ort.

: Ab 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus - Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln und Bockwurst. Ab 17.30 Uhr Laternenumzug durch den Ort. Klein Offenseth-Sparrieshoop : Ab 16 Uhr an der Feuerwache Rosenstraße - Apfelpunsch, Glühwein, Kekse. Vorlese-Ecke. Kinder können ihre Wunschzettel für den Weihnachtsmann abgeben und Schmuck für den großen Tannenbaum basteln.

: Ab 16 Uhr an der Feuerwache Rosenstraße - Apfelpunsch, Glühwein, Kekse. Vorlese-Ecke. Kinder können ihre Wunschzettel für den Weihnachtsmann abgeben und Schmuck für den großen Tannenbaum basteln. Kronshagen : Ab 14 Uhr in der Wache an der Nußbaumkoppel - Aktivitäten für Jung und Alt, Einblick in die Arbeit der Feuerwehr

: Ab 14 Uhr in der Wache an der Nußbaumkoppel - Aktivitäten für Jung und Alt, Einblick in die Arbeit der Feuerwehr Raa-Besenbek : Lebendiger Adventskalender (18 Uhr).

: Lebendiger Adventskalender (18 Uhr). Laboe : Um 17.30 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Laboe mit einem lebendigen Adventskalender.

: Um 17.30 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Laboe mit einem lebendigen Adventskalender. Schmalfeld: Ab 19.30 Uhr am Sportplatz 2 - Einblick in die Arbeit und Ausrüstung und nette Gespräche.

