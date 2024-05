Stand: 01.05.2024 17:52 Uhr Ärger zwischen zwei Rockergruppen in Eutin

In Eutin im Kreis Ostholstein hat die Polizei am Mittwoch nach einem Motorrad-Gottesdienst eine größere Auseinandersetzung verhindern können. Unter den Besuchern waren laut Leitstelle insgesamt 100 Anhänger der Gruppen Hells Angels und Bandidos, die aneinander gerieten. Die Situation drohte kurzzeitig zu eskalieren. Daraufhin rückte ein größeres Polizeiaufgebot an. Handgreiflichkeiten oder gar Verletzte gab es laut Leitstelle nicht.

