Stand: 26.04.2024 15:17 Uhr Abslippen: Flensburger Segler starten in die Saison

In Flensburg starten die Segler in die Saison. Am Freitag und Sonnabend werden die Boote am Flensburger Yachthafen aus dem Winterlager wieder ins Wasser gebracht. Durch die verheerende Sturmflut im vergangenen Oktober hatten viele Besitzer Schäden an ihren Booten oder haben sie zum Teil sogar ganz verloren. Trotzdem schauten die Segler optimistisch in die neue Saison, so der 1. Vorsitzende des Segel-Sport Flensburg-Harrislee, Lutz Keto. Am 4. Mai findet für alle Vereine der Flensburger Innenförde das traditionelle Ansegeln statt. Im Flensburger Hafen werden dann 30 bis 40 Yachten erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 16:30 Uhr

