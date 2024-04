Stand: 25.04.2024 15:37 Uhr Abgeschwächte Umweltvorgaben: Bauernverband SH froh über Entscheidung

Stephan Gersteuer, Generalsekretär des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, bewertet die abgeschwächten Umweltvorgaben für Bauern, denen das Europaparlament in Brüssel per Eilverfahren zugestimmt hat, positiv. "Wir finden es gut, dass man den Landwirten Angebote macht, die sie annehmen können. Dann kommen wir zu einem kooperativen Natur- und Umweltschutz in der Landwirtschaft", sagte er.

Bisher mussten die Bauern einen Teil ihrer Ackerflächen brachlegen. Künftig ist dies freiwillig - und die Landwirte bekommen dann eine Prämie. Auch bestimmte Fruchtfolgen auf den Feldern müssen bei extremen Wetterverhältnissen nicht mehr eingehalten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft