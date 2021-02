Ab heute keine Ausgangssperre mehr in Flensburg Stand: 27.02.2021 05:00 Uhr In Flensburg gelten ab heute neue Corona-Regeln. Die nächtliche Ausgangssperre wurde aufgehoben. Das Kontaktverbot bleibt, es gelten aber Ausnahmen für Menschen, die alleine leben.

Seit einer Woche leben die Menschen in Flensburg mit verschärften Corona-Regeln. Dadurch soll es weniger Neuansteckungen geben und die Verbreitung der zunächst in Großbritannien festgestellten Mutation B 1.1.7 verhindert werden. Um kurz nach Mitternacht wurden die Regeln nun etwas gelockert. Größte Änderung: Die nächtliche Ausgangssperre fällt weg, da laut Oberbürgermeisterin Lange der Inzidenzwert in Flensburg binnen einer Woche von 190 auf 160 zurückging.

Gartencenter und Friseure bleiben geschlossen

Weiterhin gelten jedoch Kontaktbeschränkungen. Haushalte bleiben also isoliert und dürfen sich nicht mit anderen treffen. Eine Ausnahme gibt es für Alleinlebende. Damit sie nicht vereinsamen, dürfen sie sich nun mit einer weiteren Person treffen. Anders als im übrigen Schleswig-Holstein, bleiben Gartencenter und Friseure in Flensburg auch ab Montag zu. Im Umland hingegen dürfen sie öffnen. Der Kreis-Schleswig-Flensburg hofft nun, dass dort ein Ansturm von Flensburgern ausbleibt.

Grundschüler im Kreis Schleswig-Flensburg können wieder in die Schule

Auch Grundschulen öffnen im Kreis Schleswig-Flensburg wieder. Für vorerst eine Woche können ab kommenden Montag Grundschüler wieder die Schule besuchen. Das teilte der Kreis am Freitag mit. Für die Klassen eins bis vier soll es Wechselunterricht geben. Eine Verlängerung der Regelung sei möglich. Für die Region um Flensburg gilt das aber nicht. Dort gibt es weiterhin nur Distanzunterricht.

