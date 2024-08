Stand: 19.08.2024 16:28 Uhr ADAC rechnet mit Rückreise-Staus am Wochenende

Der ADAC warnt für das kommende Wochenende vor vollen Straßen, auch auf der A1 rund um Lübeck. Grund ist die Heimreise vieler Sommerurlauber mit ihren Autos. Demnach wird es besonders auf den Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee voll. Das betrifft die A1 auf der Strecke Lübeck Richtung Hamburg, insbesondere an den Stellen, wo wegen der Baustellen weniger Fahrstreifen zur Verfügung stehen, also zum Beispiel zwischen Pansdorf und Sereetz (beide Kreis Ostholstein) oder am Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn).

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein