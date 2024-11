Stand: 11.11.2024 13:29 Uhr A7 nach Lkw-Unfall bei Quickborn wieder frei

Auf der A7 zwischen Holmmoor-West bei Quickborn (Kreis Pinneberg) und Schnelsen Nord in Richtung Hamburg ist am Montagmorgen ein Lkw umgekippt und lag danach stundenlang quer über der Fahrbahn. Der Verkehr wurde laut Polizei einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um kurz nach 13 Uhr seien die Bergungsarbeiten abgeschlossen worden und der Verkehr könne wieder ungehindert fließen, so ein Sprecher. Laut Polizei ist der Fahrer unverletzt geblieben. Die Gründe für den Unfall sind noch unklar.

