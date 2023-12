A7 bei Flensburg nach Unfall Richtung Norden wieder frei Stand: 06.12.2023 09:19 Uhr Ein Lkw wurde in der Nacht zum Mittwoch auf der A7 im Kreis Schleswig-Flensburg in den Graben geschleudert. Die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Vormittag.

Gegen Mitternacht hatte ein Lkw-Fahrer in Höhe Handewitt die Kontrolle über seinen Lastzug verloren und war in einen Graben geschleudert. Nach Angaben der Polizei sind die Bergungs- und Aufräumarbeiten inzwischen abgeschlossen. Wegen ausgetretenem Kraftstoff konnte die Fahrbahn in Richtung Norden erst gegen 9 Uhr wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand.

Weiterer Glätteunfall bei Neumünster

Bereits am Dienstagabend war ein Lkw in Höhe Neumünster ebenfalls auf glatter Straße ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Fünf Stunden lang musste die A7 in Richtung Hamburg für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Auch bei diesem Unfall gab es keine Verletzten.

Insgesamt zählten die Leitstellen im Land nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 130 Glätteunfälle - dabei blieb es bislang bei Blechschäden.

