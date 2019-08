Stand: 19.08.2019 14:58 Uhr

A7-Vollsperrung nach Lkw-Unfall bei Rendsburg

Autofahrer auf der A7 bei Rendsburg brauchen seit Stunden viel Geduld. Nach einem Unfall am frühen Morgen ist die Fahrbahn zwischen Büdelsdorf und Owschlag gesperrt - inzwischen sogar in beide Richtungen. Nach Angaben der Polizei war bei einem 40-Tonner ein Reifen geplatzt, als er in Richtung Hamburg unterwegs war. Der Laster kippte um. "Die Mittelleitplanke ist dabei beschädigt worden, so über 50 bis 70 Meter", sagte eine Sprecherin der Polizei NDR Schleswig-Holstein. Die Ladung, etwa 22 Tonnen abgefräster Asphalt, verteilte sich über die komplette Fahrbahn. Außerdem lief Diesel aus, der gebunden werden muss.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt

Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. In beide Richtungen staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Bis wann die Sperrung dauert, ist noch nicht klar. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Rettungskräfte brachten den Lkw-Fahrer aber vorsorglich in ein Krankenhaus.

