A7-Unfall in Baustelle: Eine Fahrspur wieder freigegeben Stand: 02.08.2024 15:45 Uhr Nach einem Auffahrunfall war die A7 zwischen Rendsburger Kreuz und Rader Hochbrücke in Richtung Norden am Freitagnachmittag für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 14.15 Uhr sind laut Polizeiangaben auf der A7 zwischen dem Rendsburger Kreuz und der Rader Hochbrücke im Bereich der eingerichteten Baustelle drei Fahrzeuge ineinander gefahren. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Unfall passierte an einem Stauende, Näheres dazu ist bisher nicht bekannt. Die A7 in Richtung Norden war zwischenzeitlich voll gesperrt. Aktuell ist eine Fahrspur wieder frei, doch der Verkehr staut sich noch.

Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten Feuerwehrleute die Fahrbahn zunächst reinigen, bevor sie wieder freigegeben werden konnte. Die Polizei riet Autofahrern, an der Ausfahrt Neumünster-Nord von der A7 abzufahren und dann über die L318 in Richtung Rendsburg und die B77 in Richtung Norden zu fahren.

