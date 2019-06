Stand: 11.06.2019 08:32 Uhr

A7: Fahrbahnsperrungen bis Oktober

Wer mit dem Auto auf der A7 unterwegs ist, muss sich von heute an zwischen Neumünster und Hamburg abschnittsweise auf ein Tempolimit einstellen. Wie die Projektgesellschaft DEGES mitteilte, werden entlang der Strecke Fernmeldekabel verlegt. Seit 9 Uhr ist die erste von vielen Tagesbaustellen an der A 7 eingerichtet. Laut DEGES wird jeweils der Seitenstreifen und teils auch die rechte Fahrspur gesperrt. Deshalb gilt dann ein Tempolimit. Die Arbeiten werden von Montag bis Donnerstag zwischen 9 Uhr und dem Einsetzen der Dämmerung durchgeführt. Für den Berufsverkehr am Morgen und an Wochenenden sollen alle drei Fahrspuren frei bleiben.

Kabelverlegung: Tempolimit auf A7-Abschnitten NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.06.2019 08:06 Uhr Autor/in: Matthias Friedrichsen Bis Oktober müssen Autofahrer auf der A7 Richtung Süden mit Behinderungen rechnen. Zwischen Neumünster und Hamburg werden Kabel für Notrufsäulen verlegt. Dafür werden Tempolimits eingerichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bauarbeiten bis Oktober

Planmäßig sollen die Tagesbaustellen bis Oktober von Neumünsterin Richtung Süden bis Hamburg wandern. Nördlich von Neumünster, Richtung Flensburg, gibt es keine Einschränkungen. Die Kabel, die jetzt verlegt werden, sollen die Notrufsäulen entlang der Autobahn verbinden. Aktuell nutzen die Säulen bei Notrufen das Mobilfunknetz. Die Kabel sollen die Funktion sicherstellen, falls dort Störungen auftreten. Während des dreispurigen Ausbau der A7 wurden zwar schon Leer-Rohre verlegt, die Kabel konnten aber noch nicht auf der gesamten Strecke eingezogen werden. Das muss jetzt nachgeholt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2019 | 06:00 Uhr