Stand: 29.07.2024 09:37 Uhr A23: Anschlussstelle Pinneberg-Nord für Wacken-Anreise gesperrt

Seit Ende Mai wird die A23 zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord (beide Kreis Pinneberg) saniert und ist deshalb nur einspurig befahrbar. Weil die A23 eine der Hauptrouten zum Wacken Open Air ist, wollte die Autobahn GmbH vor dem Start der Wacken-Anreise die Bauarbeiten beenden. Seit Sonntag läuft die Anreise zum Festival, die Bauarbeiten sind allerdings nicht ganz fertig geworden. Laut Autobahn GmbH liegt das vor allem am schlechten Wetter im Juni. Damit die Autobahn in Richtung Heide für die Wacken-Gäste trotzdem zweispurig ist, wurde die Anschlussstelle Pinneberg-Nord komplett gesperrt. Der Stand- und Verzögerungsstreifen ist dadurch ein zusätzlicher Fahrstreifen. Mit Beginn des Festivals am Mittwoch ist auch die Anschlussstelle Pinneberg-Nord wieder frei.

