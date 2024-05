Stand: 21.05.2024 07:47 Uhr A215 nach Sperrung Richtung Kiel wieder frei

Die A215 Richtung Kiel ist nach einem Unfall am frühen Dienstagmorgen zwischen Blumenthal und dem Kreuz Kiel-West gesperrt gewesen. Laut Polizei war ein Kleinbus aus bislang unbekannten Gründen in den Graben gerutscht. Acht Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Blumenthal abgeleitet. Gegen 7 Uhr gab die Polizei den Abschnitt wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 06:00 Uhr