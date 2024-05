Stand: 06.05.2024 11:41 Uhr A21: Verkehrseinschränkungen bei Bad Oldesloe

Auf der A21 zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Oldesloe-Süd (Kreis Stormarn) wird eine Baustelle eingerichtet. Bis Ende Mai ist pro Fahrtrichtung nur eine Spur frei. Danach muss laut Autobahn GmbH Nord die Strecke in Fahrtrichtung Süden für vier Tage voll gesperrt werden. Die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen beginnen am 31. Mai und enden voraussichtlich im Frühjahr 2025. In der Zeit werden beide Fahrtrichtungen auf nur eine Fahrbahnseite geführt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2024 | 08:30 Uhr