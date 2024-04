Stand: 03.04.2024 07:52 Uhr 62-Jähriger bei Arbeitsunfall in Handewitt gestorben

Bei einem Arbeitsunfall an einer Maschine in Handewitt im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Dienstagabend ein Landwirt ums Leben gekommen. Laut Polizei arbeitete der 62-Jährige gerade an einer Wiesenschleppe. Diese löste sich von seinem Traktor und erschlug den Mann. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Unfallursache war nach Polizeiangaben offenbar ein technischer Defekt.

