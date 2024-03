Stand: 17.03.2024 13:29 Uhr 30 Jahre "Zentrum für Niederdeutsch" in Leck

Das Zentrum für Niederdeutsch in Leck (Kreis Nordfriesland) feiert heute seinen 30. Geburtstag. Dazu hat der schleswig-holsteinische Minderheitenbeauftragte Johannes Callsen (CDU) dem Zentrum bei einer Feierstunde gratuliert: "An diesem Ort entdeckten und vertieften ganze Generationen von Sprachbegeisterten die Schönheit des Plattdeutschen." Die Bildungsprogramme, Workshops und Veranstaltungen hätten seit der Gründung des Zentrums entscheidend dazu beigetragen, das Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung der niederdeutschen Sprache in Schleswig-Holstein und über Kreis- und Landesgrenzen hinaus zu stärken, so Callsen weiter.

