Stand: 01.07.2024 09:49 Uhr Laut Veranstalter waren alle Veranstaltungen ausverkauft

Am Sonntagabend ist das Festival JazzBaltica in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) zu Ende gegangen. Rund 18.000 Besucherinnen und Besucher kamen von Donnerstag bis Sonntag an die Ostsee, um die insgesamt 39 Konzerte zu hören. Darüber hinaus gab es 21 kostenlose Open-Air-Konzerte, zu denen Tausende weitere Menschen kamen. Alle Veranstaltungen waren ausverkauft, wie die Organisatoren mitteilen. Darüber hinaus gab es 21 kostenlose Open-Air-Konzerte, zu denen tausende weitere Menschen kamen. Der künstlerische Leiter Nils Landgren ist zufrieden. Der schwedische Posaunist und Sänger gilt als einer der erfolgreichsten europäischen Jazzmusiker.

