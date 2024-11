Stand: 05.11.2024 10:20 Uhr 14-jähriger Kiter aus Ostsee gerettet

Am Sonntagmittag haben Seenotretter vor Pelzerhaken (Kreis Ostholstein) einen 14-jährigen Kite-Surfer aus der Ostsee gerettet. Der Jugendliche konnte seinen Kite-Schirm nicht mehr aufrichten und drohte bei einer Wassertemperatur von 13 Grad zu unterkühlen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag mitteilte. Ein aufmerksamer Beobachter hatte den treibenden Schirm entdeckt und die Seenotretter alarmiert. Der Junge wurde in Neustadt in Holstein an seinen Vater übergeben. Auch die Kite-Ausrüstung wurde von den Rettern geborgen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck