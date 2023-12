Stand: 22.12.2023 11:19 Uhr Zwischen Lkw und Anhänger eingeklemmt - Mann stirbt in Laar

Ein 44 Jahre alter Mann ist am Donnerstag bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände in Laar (Landkreis Grafschaft Bentheim) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein 67-jähriger Lkw-Fahrer den Mann offenbar beim Rückwärtsfahren übersehen. Der 44-Jährige wurde demnach zwischen einem Anhänger und einer Zugmaschine eingeklemmt. Den Ersthelfern gelang es zwar, den Mann zu befreien, jedoch waren die Verletzungen so schwer, dass er noch vor Ort starb.

