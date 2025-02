Stand: 13.02.2025 13:31 Uhr Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf A30 bei Osnabrück

Auf der Autobahn 30 bei Osnabrück sind am Donnerstagmorgen drei Autos zusammengestoßen. Zu dem Unfall sei es bei stockendem Verkehr im Baustellenbereich gekommen, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Ein 37-Jähriger sei dabei schwer und ein 23-jähriger Fahrer leicht verletzt worden. Ein Wagen hatte durch den Zusammenprall Öl verloren, so die Polizeisprecherin. In Richtung Hannover war die linke Spur zur Reinigung der Fahrbahn zeitweise gesperrt, zwei Autos wurden abgeschleppt. Der Verkehr staute sich über mehrere Stunden auf rund zehn Kilometern. Erst seit den Mittagsstunden fließt der Verkehr wieder.

