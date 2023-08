Zwei Menschen sterben bei Zusammenstößen in Ankum und Eschede Stand: 19.08.2023 10:31 Uhr Zwei Menschen sind bei Unfällen am Freitagabend und Samstagmorgen in den Landkreisen Osnabrück und Celle ums Leben gekommen. In beiden Fällen ist die Unfallursache noch unklar.

Am Freitagabend wurde ein Mann in Ankum (Landkreis Osnabrück) tödlich verletzt. Er war laut Polizei auf einem Roller unterwegs und stieß aus bisher unbekannter Ursache auf einer Kreuzung mit einem Transporter zusammen. Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er starb. Die Insassen des Transporters erlitten einen Schock.

Transporter und Lastwagen stoßen frontal zusammen

Am Samstagmorgen geriet in Eschede bei Celle ein Mann mit seinem Transporter ins Schlingern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Das teilte die Polizei mit. Der Transporter stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der Transporterfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens wurde schwer verletzt.

