Stand: 30.08.2024 15:54 Uhr Zwei Jahre nach Raubüberfall: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Zwei Jahre nach einem Einbruch in Werlte (Landkreis Emsland) hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ein 33-Jähriger wurde am 22. August in Hagen (Nordrhein-Westfalen) festgenommen - ein 28-Jähriger befindet sich bereits wegen einer anderen Straftat in Haft, teilte die Polizei am Freitag mit. Die beiden Männer stehen demnach unter Verdacht, im August 2022 in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein und das dort lebende Ehepaar bedroht und geschlagen zu haben. Ein 83-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Täter sollen Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Bereich erbeutet haben. Die Polizei machte zunächst keine Angaben, ob die Beute gefunden wurde. Ein Hinweis nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vom 14. Februar habe die Ermittler auf die Spur der beiden Tatverdächtigen geführt, heißt es von der Polizei. In der Sendung waren Bild- und Tonaufnahmen veröffentlicht worden.

