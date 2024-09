Stand: 13.09.2024 09:51 Uhr Zugausfälle und Ersatzbusse zwischen Osnabrück und Oldenburg

Auf der Strecke zwischen Osnabrück und Oldenburg kommt es an diesem Wochenende zu Zugausfällen. Als Grund nennt die Nordwestbahn Bauarbeiten an den Gleisen. Betroffen sei vor allem der Streckenabschnitt zwischen Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) und Essen (Landkreis Cloppenburg). Dort will das Unternehmen Ersatzbusse einsetzen. Vereinzelt fallen den Angaben zufolge auch Züge direkt ab dem Osnabrücker Hauptbahnhof aus. Reisende sollten sich vorab online über ihre Verbindung informieren, empfiehlt die Nordwestbahn.

